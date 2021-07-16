Аварийный участок пути находится около села Троицкое Подольского района.

Участок трассы "Киев - Одесса", где произошел большой оползень, обещают восстановить в течение пяти дней.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В Одесской службе автодорог заявили, что угрозы для транспорта нет.

Аварийный участок пути находится около села Троицкое Подольского района.

Это около трехсот километров от Киева в направлении Одессы.

Участок, где произошел обвал, сейчас перекрыт. Машины пускают только по одной полосе.

Оползень на трассе: что известно

В ночь на 16 июля 2021 года тало известно о том, что в Подольском районе Одесской области из-за затяжных осадков на трассе произошел оползень.

На автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса, 337 км, возле села Троицкое произошла деформация дорожного покрытия. Крайняя правая полоса движения на этом участке перекрыта.

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Автор: Елена Коваленко