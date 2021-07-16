Участок трассы "Киев - Одесса", где произошел большой оползень, обещают восстановить в течение пяти дней.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В Одесской службе автодорог заявили, что угрозы для транспорта нет.
Аварийный участок пути находится около села Троицкое Подольского района.
Это около трехсот километров от Киева в направлении Одессы.
Участок, где произошел обвал, сейчас перекрыт. Машины пускают только по одной полосе.
Оползень на трассе: что известно
В ночь на 16 июля 2021 года тало известно о том, что в Подольском районе Одесской области из-за затяжных осадков на трассе произошел оползень.
На автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса, 337 км, возле села Троицкое произошла деформация дорожного покрытия. Крайняя правая полоса движения на этом участке перекрыта.
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