Обвал нефтяных цен: на сколько подешевеет бензин в Украине

НБУ прогнозирует снижение цен на бензин в Украине на 10-15% по итогам года.

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует падение цен на бензин в Украине по итогам текущего года на 10-15% из-за обвала мировых цен на нефть.

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Как сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе онлайн-брифинга, в своем макроэкономическом прогнозе регулятор заложил среднюю цену на нефть в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель.

При этом он не исключил, что в текущих условиях цена на нефть может быть еще ниже.

"Мы не исключаем, что цены могут упасть больше, учитывая ценовые войны и ситуацию с заполненностью хранилищ... Учитывая это, мы ожидаем, что падение цен на бензин будет достаточно значительным - где-то как раз 10-15%", - сказал Сологуб.

Как отметил замглавы НБУ, цены на топливо в Украине за год уже снизились более чем на 10%, что было вызвано как падением цены на нефть, так и влиянием курса гривни по отношению к доллару.

Справка УНИАН. С начала марта стоимость нефти марки Brent снизилась более чем на 50%. Спрос на нефть снижается с начала года из-за распространения коронавируса и карантинных мер во всем мире. Дополнительное негативное влияние на цены в начале марта оказала новость о том, что участники сделки по ограничению добычи ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению в отношении дальнейшего регулирования производства сырья.