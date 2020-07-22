Нацполиция назвала сумму хищений при строительстве Подольского моста - СМИ

Следователи Главного следственного управления Нацполиции начали досудебное расследование в мае 2019 на основании информации Государственной аудиторской службы Украины.

Национальная полиция расследует дело о хищении средств на строительстве Подольско-Воскресенского моста в Киеве.

Предварительную сумму ущерба оценивают в 80 млн грн, пишет dubinsky.pro.

Издание отмечает, что сумма может корректироваться, ведь еще идут следственные действия, устанавливается круг лиц, причастных к преступлениям.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции начали досудебное расследование в мае 2019 на основании информации Государственной аудиторской службы Украины.

Установлено, что распорядители бюджетных средств, генподрядчик и еще два предприятий наладили схему хищения бюджетных средств путем завышения объемов и стоимости работ при строительстве. Это подтверждили в департаменте стратегических расследований Нацполиции, отмечает издание.

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В конце прошлой недели в рамках досудебного расследования было проведено 17 обысков у возможных организаторов и исполнителей схем. Изъяли документы, черновые записи и другие носители информации, которые подтверждают причастность фигурантов к преступлению.

Согласно отчету Государственной аудиторской службы, в период с 2002 по 2017 годы всего на строительство Подольско-Воскресенского моста из киевского бюджета выделили 4,7 млрд грн. «Главным распределителем программы на протяжении 2017 года был Департамент строительства и жилищного обеспечения исполнительного органа Киевского городского совета», — уточняется в нем. В 2017-ом средства (1 044,7 млрд. грн) быстро перекочевали в компанию «Эко-буд-трейд». Как сообщают журналисты, именно эту компанию связывают с именем "смотрящего" за Киевом Дениса Комарницкого: предпринимателя, сопредседателя фракции «Блока Леонида Черновецкого» в Киевсовете VI созыва.

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