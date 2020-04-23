На правительственном транспортном портале появился "электронный кабинет моряка" и ряд новых сервисов

Кроме того, начал работу чат-бот E-transport для Telegram.

Кабинет министров запустил пять дополнительных сервисов на транспортном портале электронных услуг.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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"Плюс пять дополнительных сервисов https://e-transport.gov.ua. Электронный кабинет моряка, в котором можно просмотреть имеющиеся документы, подать заявление на прохождение Государственной квалификационной комиссии. Работает в тестовом режиме, на следующей неделе добавим возможность онлайн-оплаты. Сервис открытых данных транспортной отрасли, где содержатся актуальные статистические данные по реализованным разрешениям на международные грузовые перевозки и их остатки, а также аналитические данные об эвакуации граждан. Сервис электронного документооборота инфраструктурной отрасли DocsET для предприятий", - сообщил министр.

Также, по его словам, запущен электронный кабинет инспектора "Укртрансбезопасности", который внедряет функционал для фиксации фактов нарушения безопасности дорожного движения и остановок, а также составленных актов и протоколов.

Кроме того, как добавил Криклий, начал работу чат-бот E-transport для Telegram, который предоставляет необходимую информацию о масштабных ремонтных работах "Укравтодора" с возможностью поиска по геолокации, области или коду дороги.

Напомним, накануне в Украине представили цифровой ID-паспорт, биометрический заграничный паспорт гражданина Украины и электронный студенческий билет в мобильном приложении «Дія».