Это позволит разгрузить другие направления пересечения границы, где могли возникать скопления транспортных средств.

Во Львовской области с сегодняшнего дня восстановлено автомобильное движение на пограничном пункте "Краковец-Корчова".

Об этом во время всеукраинского телемарафона заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"С сегодняшнего дня, с восьми часов утра, для легковых транспортных средств есть возможность пересекать границу и на этом направлении на выезд из Украины", - сказал он.

По его словам, это позволит разгрузить другие направления пересечения границы, где могли возникать скопления транспортных средств.

"Еще до открытия были желающие граждане, чтобы пересечь границу", - добавил Демченко.

Как сообщал УНИАН, с 19 июня временно запретили пропуск пассажирских автобусов через пункт пропуска "Краковец-Корчова" на выезд из Украины в Польшу.

Перевозчиков призвали выбрать для пересечения границы другие пункты пропуска "Грушев - Будомеж", "Шегини - Медика" или "Рава-Русская - Хребенне".

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