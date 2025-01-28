Минразвития должно реформировать Укрзализныцю и удержать тарифы от необоснованного роста, а не наносить удар по обороне, заявляет Метинвест.

Министерство развития общин и территорий Украины не поддерживает диалог с украинским бизнесом и не реагирует на призывы реформировать Укрзализныцю, несмотря на ее неэффективную работу. Зато ведомство рассматривает предложение монополиста по повышению тарифа на грузовые перевозки, которое может нанести серьезный удар по экономике. Об этом заявил руководитель Проектного офиса компании Метинвест Александр Водовоз.

"У нас есть диалог с Укрзализныцей - мы общаемся, получаем комментарии. Но менеджмент Укрзализныци отвечает за то, чтобы Укрзализныця наполнялась деньгами, и если они имеют возможность повысить монопольные тарифы, они это сделают. Именно для регулирования этих вопросов и существуют Минразвития и Кабмин - они должны принять решение, что важнее для государства. Но Минразвития закрыто полностью. Туда пришел новый министр, и у нас вообще отсутствует диалог с ведомством. Но, если он примет решение о повышении тарифа так, как хочет Укрзализныця - это стопроцентная гарантия, что вся отрасль будет и дальше снижать производство и закрывать предприятия, что ударит по бюджету Украины", - отметил Водовиз.

Он также подчеркнул, что бизнес неоднократно призывал правительство и профильное министерство реформировать Укрзализныцю и помочь ей избавиться от убыточных активов.

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"В Укрзализныце есть много малодеятельных станций - те, что размещены далеко, и через которые едет один поезд в неделю. Но эту станцию не могут закрыть, потому что возле нее есть какое-то маленькое предприятие, которое с радостью пользуется железнодорожными услугами, однако не готово взять на себя расходы на содержание этой малодеятельной инфраструктуры. То есть за него это сделать кто-то другой, кто этой и подобными станциями не пользуется. Таких станций - более 300! И реально за них платит весь крупный бизнес. У меня вопрос: если наша руда едет прямым маршрутным поездом из Кривого Рога в Одессу почти без остановок, то почему мы должны оплачивать эти 300 малодеятельных станций? Почему нам устанавливают усредненный тариф, через который финансируются все эти 300 малодеятельных станций и еще 20 миллиардов убытков от пассажирских перевозок, а потом еще говорят, что тариф для руды убыточный? Ведь из-за этого мы теряем конкурентоспособность на внешних рынках, а потом вынужденно останавливаем предприятия, которые десятилетиями обеспечивали доходами Укрзализныцю и бюджет Украины", - подчеркнул он.

Как известно, Наблюдательный совет Укрзализныци согласовал повышение тарифа на грузовые перевозки на 37%. Против этого решения выступили все участники рынка, среди которых - Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата.

Так, в ЕВА напомнили, что до этого УЗ повысила тарифы в 2021 и в начале 2022, а затем еще на 70% в середине 2022 года, в результате чего стоимость транспортировки угля, руды и известняка выросла на +140%, кокса и зерновых на +95%, металла на +70%. И из-за этого Укрзализныця потеряла часть грузопотока, который перешел на автомобильный транспорт. Ассоциация также призвала Кабмин не поддерживать повышение тарифа на грузы - потому что бизнесы в Украине уже и так закрываются из-за проблем ситуации в энергетике и дефицита персонала. Очередное подорожание логистики только ускорит эти процессы.