МАУ отменила сегодняшний рейс Киев-Лондон из-за запрета Госавиаслужбы

Рейс должен был исполняться сегодня, 29-го апреля, в 12:40 и был организован для доставки в Великобританию на работу украинских граждан, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем за границей.

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» вынуждена отменить рейс PS1118 Киев – Лондон из-за запрета Государственной Авиационной Службы Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Международные Авиалинии Украины».

Рейс должен был исполняться сегодня, 29-го апреля, в 12:40 и был организован для доставки в Великобританию на работу украинских граждан, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем за границей. Рейс был организован по заказу работодателя, который заблаговременно позаботился об обеспечении украинских граждан долгосрочными контрактами. При этих условиях украинцы могут легально и официально трудоустроенными находиться на территории Великобритании. Соответственно, данная категория не является рискованной для Украины. Данные граждане не будут нуждаться в эвакуации в ближайшее время и не будут потенциальными распространителями на территории Украины covid-19.

Рейс отменен из-за запрета авиационных властей Украины (Государственная авиационная служба Украины), который авиакомпания получила за два часа до запланированного времени вылета без указания оснований и ссылки на нормативные документы. При этом, авиакомпания подала все необходимые документы для получения разрешений вовремя и рассчитывала на заблаговременное или в разумные сроки получение решения.

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Пассажиры рейса – жители разных регионов Украины, которые добирались к столичному авиационному узлу в условиях отсутствия любого регулярного наземного пассажирского сообщения – сейчас находятся в терминале Международного аэропорта «Борисполь».

«Мы, конечно, слышали вчерашнее заявление главы МИД Украины в СМИ относительно «нелогичности» отправки украинских заробитчан за границу в условиях пандемии, а также о том, что Правительство настроено конструктивно и готово к просмотру позиции, - отметила директор по коммуникациям МАУ Евгение Сацкая. – Но до утра 29-го апреля никаких официальных указаний и документов по этому поводу к нам не поступало. Пока авиакомпания будет пытаться получить разрешение на выполнение рейса и предоставить возможность украинцам добраться до работы, трудоустроиться и обеспечить свои семьи средствами для существования».

"Задача любой авиакомпании - обеспечить безопасность полетов и перемещать людей между пунктами сообщения по их потребности. Сейчас же украинские авиакомпании не только лишены своей основной деятельности из-за тотальных карантинных мероприятий, но и поставлены в условия балансирования между политическим заявлениями и официальными документами",- сказано в сообщении.