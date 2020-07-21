МАУ запустит чартеры из Киева в Хорватию
Крупнейший украинский авиаперевозчик - компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 18 августа запустит чартерные рейсы по направлению Киев - Сплит (Хорватия) по заказу туристического оператора «Феерия Мандрив».
Как сообщила пресс-служба перевозчика, рейсы будут выполняться по субботам в период с 18 августа по 26 сентября в 7:20.
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Отмечается, что сейчас украинцы могут пересекать границу Хорватии без 14-дневной самоизоляции при нескольких условиях: наличие отрицательного ПЦР-теста, который был сделан не позднее 48 часов, и забронированный туристический пакет (перелет, жилье, страхование).
Карантин
«Авиакомпанией «МАУ» применяются стандарты и процедуры безопасности в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, Международной организации воздушного транспорта, Европейского агентства авиационной безопасности, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а также Министерства здравоохранения Украины и Государственной авиационной службы Украины», - говорится в сообщении.
МАУ: как развивались события
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».
МАУ по заказу крупного международного туристического оператора Coral Travel начала чартерную программу летнего сезона 2020 года.
9 июля авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) обнародовала уточненную программу полетов на август 2020 года на внутренних и международных рейсах.
17 июля 2020 года МАУ уменьшила размеры и вес ручной клади на рейсах в некоторые страны из-за требования властей этих государств.
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