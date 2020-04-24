Суд ЕС обязал Ryanair указывать полную цену авиабилетов

Суд ЕС вынес свое решение после того, как итальянский антимонопольный орган раскритиковал Ryanair.

Суд ЕС решил, что авиакомпания Ryanair должна указывать полную стоимость билета, когда отображает предложения на своем вебсайте.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Авиаперевозчики, начиная с первого момента публикации своих ценовых предложений в интернете, должны указывать НДС на внутренние рейсы и сборы, взимаемые за оплату кредитной картой, а также сборы за регистрацию, подлежащие уплате, если в качестве альтернативы не предлагается ни один способ бесплатной регистрации", - говорится в решении суда.

Суд ЕС вынес свое решение после того, как итальянский антимонопольный орган (AGCM) раскритиковал Ryanair в 2011 году из-за цен, которые не включали налог на добавленную стоимость на внутренних рейсах и сборы за регистрацию и оплату кредитной картой.

AGCM утверждал, что дополнительные сборы были неизбежны и должны быть указаны до того, как клиент начал процесс бронирования.

В результате за дело взялся Суд ЕС. После его решения дело будет возвращено в итальянские суды, которые должны вынести окончательное решение на основе толкования законодательства ЕС.