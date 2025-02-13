Volkswagen Taos страдает от проблем с двигателем, тогда как Ford Explorer сталкивается с проблемами с трансмиссией.

При покупке автомобиля надежность всегда должна стоять на первом месте. К сожалению, некоторые модели кроссоверов и внедорожников не могут ею похвастаться. Сейчас портал GOBankingRates составил свой анти-рейтинг таких авто, используя данные Consumer Reports.

Надежность оценивали по пятибалльной шкале - ни одна из представленных моделей не получила даже три балла, а половине специалисты вообще поставили лишь 1/5.

В список попали:

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Volkswagen Taos - 1/5;

Jeep Wrangler - 2/5;

Ford Explorer - 1/5;

Kia Sorento - 1/5;

Ford Bronco Sport - 2/5;

Chevrolet Bolt EUV - 1/5;

Jeep Compass - 2/5;

Dodge Durango - 2/5;

Buick Enclave - 2/5;

Alfa Romeo Stelvio - 1/5.

Также специалисты обратили внимание на отдельные недостатки этих автомобилей. По словам экспертов, Volkswagen Taos страдает от проблем с двигателем и электроникой, тогда как Ford Explorer имеет проблемы с трансмиссией.

Владельцы Jeep Compass сталкиваются с трудностями с рулевым управлением, тогда как владельцы Jeep Wrangler жалуются на съемную крышу, которая постоянно протекает.

Лучшие кроссоверы - что говорят специалисты

Недавно специалисты издания U.S. News & World Report назвали лучшие кроссоверы 2025 года, которые стоят своих денег. Эксперты советуют обратить внимание на такие модели как Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Ford Escape, Honda CR-V и Toyota RAV4.

А тем, кто ищет хороший недорогой кроссовер, специалисты советуют приобрести на свой собственный выбор Chevrolet Equinox EV, Honda CR-V, Toyota RAV4, Mazda CX-5, Toyota Corolla Cross или Kia Sportage.

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