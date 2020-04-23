Без маски не заходить: министр раскрыл схему работы общественного транспорта после карантина

Водителей автобусов и маршруток будут штрафовать, если в салоне будет слишком много пассажиров.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, как и кого будут наказывать за несоблюдение масочного режима в общественном транспорте, когда его запустят после коронавирусного карантина.

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Об этом он рассказал в эфире "Сніданок з 1+1", отвечая на вопрос, как будут восстанавливать работу транспорта.

"Начнем с того, чтобы восстанавливать мобильность между городами. В первую очередь, речь идет о междугородном общественном транспорте, в дальнейшем межобластной транспорт. Мы осознаем, что реальность меняется, и необходимо будет придерживаться тотального масочного режима", - сказал Криклий.

По его словам, когда транспорт запустят, будет работать такая схема: в автобусах и маршрутках должны быть пассажиры только на местах для сидения, а если заходит больше человек - водитель несет за это ответственность и может получить штраф.

"В отношении пригородных электричек. Там мы можем изменить логистику, чтобы контролеры проверяли наличие маски. Отныне маска плюс билет будут предоставлять право на проезд", - заявил министр.

По его мнению, масочный режим в транспорте будет сохранен как минимум до конца года.

Напомним, 11 марта Кабинет министров Украины на три недели ввел карантин на всей территории Украины для противодействия коронавирусу из Китая. Кабмином предложено установление ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей. Также Украина закрыла границы. Работу метро, а также автомобильное, железнодорожное и авиасообщение между городами и областями от 18 марта также было временно ограничено. Регионы закрыли учебные заведения и ввели ряд жестких ограничений - от закрытия заведений общественного питания до запрета выезда и въезда в города.

За 2 недели после этого Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продлил карантин на месяц - до 24 апреля. 3 апреля карантин ужесточили: ввели обязательную 14-дневную обсервацию для лиц, прибывающих из-за границы, запретили передвигаться по улицам более чем двум лицам, кроме случаев сопровождения детей.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Кабинет министров принял решение о продлении карантина до 11 мая. Такое решение правительство приняло, опираясь на прогноз ученых, которые ожидают еще две волны эпидемии: одной - в конце апреля, другой - между 3 и 8 мая. Увеличение больных прогнозируют из-за нарушения карантина верующими на пасхальные праздники.