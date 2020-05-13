Аэропорты Киева и Черновцов попали в список рисковых из-за распространения коронавируса

Обновленный перечень вступает в силу с 14 мая 2020 года.

Киевская и Черновицкая области Украины и аэропорты, расположенные в них, попали в список рисковых для выполнения полетов европейскими авиакомпаниями из-за распространения COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) 12 мая, передает zn.ua.

"Список аэропортов, расположенных в указанных регионах с высоким риском распространения COVID-19, был уточнен", - сказано в сообщении.

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Обновленный перечень вступает в силу с 14 мая 2020 года. В этом списке, который публикуется с начала года, сегодня впервые появилась Украина.

Все аэропорты, расположенные в Киевской и Черновицкой области, находятся в зоне риска. Это Международные аэропорты "Борисполь", "Киев им. Сикорского" (Жуляны), а также МА "Черновцы".

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 12 мая зафиксировано 16 023 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациента выздоровело. Лидируют по количеству инфицированных Черновицкая область (2396 человек) и город Киев (1930).

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