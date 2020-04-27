Немецкий Volkswagen после простоя возобновил производство на своем главном заводе (фоторепортаж)

Volkswagen запускает производство на главном заводе в немецком Вольфсбурге после почти полтора месяца простоя. Его причиной стали последствия пандемии нового коронавируса.

После почти полтора месяца вынужденного простоя крупнейший европейский автопроизводитель Volkswagen (VW) в понедельник, 27 апреля, запускает производство на главном заводе в немецком Вольфсбурге.

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Несколькими днями ранее возобновили производство заводы концерна в Цвиккау в федеральной земле Саксония и в словацкой Братиславе. В ближайшее время заработают производственные мощности концерна в немецком Ганновере и Эмдене, а также в других европейских городах, сообщает “Немецкая волна” со ссылкой на агентство новостей dpa.

Причиной приостановки производства в середине марта стало обвальное падение спроса на автомобили, разрыв глобальных цепочек поставок и угроза заражения сотрудников новым коронавирусом.

С того времени на заводах концерна были задействованы только небольшие бригады, которые готовили постепенное восстановление производства при условии соблюдения новых требований.

Речь идет прежде всего о более строгих правилах гигиены, соблюдении дистанции между сотрудниками и более чащей уборке производственных помещений. Также рабочий график составлен таким образом, чтобы в помещении одновременно находилось минимальное количество сотрудников.

Также возобновили свою работу предприятия, на которых производят компоненты для автомобилей, в том числе и в Китае. Завод автопроизводителя в США должен возобновить производство с 3 мая. Также в начале мая должны заработать производственные мощности VW в Латинской Америке и Южной Африке.

Впрочем, сразу выйти на докризисный уровень производства концерн не планирует. Речь идет прежде всего об отработке процессов с учетом новых условий. В частности, завод в Цвиккау будет производить сначала за смену лишь 50 автомобилей - треть от выпуска ранее.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 в мире немецкие автоконцерны вынуждены были приостановить производство. Компания Daimler запустила свои отдельные заводы еще неделю назад, а мюнхенский концерн BMW с 27 апреля возобновляет сперва работу заводов по производству двигателей, а автосборочные мощности планируют запустить в мае.