В столичном метро опровергли информацию по возможным датам возобновления работы подземки
Киевский метрополитен накануне не давал никакой информации относительно даты возобновления работы подземки. Сейчас карантинные мероприятия, в том числе по метро, продлены до 11 мая.
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Об этом сообщается на официальном сайте Киевского метрополитена. Пресс-служба метро также попросила использовать только информацию из достоверных источников.
«Напоминаем, что официальные страницы есть сайт киевского метрополитена metro.kyiv.ua и страницы только в сетях ФБ и Твиттер (Kyivmetroalerts (все новости) и kyivmetroalert (изменения в работе). У нас НЕТ канала в Телеграмм», - отмечается в сообщении.
Накануне появилась информация о том, что возобновление работы метро в Киеве планируется не ранее 31 мая.
Как сообщал УНИАН, в Украине с 12 марта введен карантин в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции. В частности, с 19 марта была приостановлена работа метрополитена, а наземный общественный транспорт перевозит граждан только по специальным пропускам. Кабинет министров 22 апреля принял решение продлить действие карантина до 11 мая.
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