"Будут ограничения": Криклий рассказал о работе общественного транспорта после перезапуска

Министр отметил, что пока рано говорить о конкретной дате.

Сейчас в правительстве нет конкретной даты возобновления работы общественного транспорта после снятия карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса COVID-19, но оно будет сопровождаться рядом ограничительных мер.

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"Рано говорить о конкретной дате. Точно можно говорить только о том, что определенный период будет ограниченность, обязательно будет масочный режим, обязательно будет проверка температуры. И точно менее насыщенными будут все эти общественные перевозки", – рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает «Обозреватель».

По его словам, решение о запуске общественного транспорта будет приниматься на основе рекомендаций Министерства здравоохранения с учетом текущей ситуации с заболеваемостью и смертностью от коронавируса.

"Это будет зависеть и от того, как пройдут те самые майские праздники и как мы будем придерживаться рекомендаций, которые дало Министерство здравоохранения", – подчеркнул чиновник.

Как сообщал УНИАН, ранее Криклий сообщил, что 12 мая может быть восстановлена активность в городах, пригородное, междугородное сообщение. При этом он предположил, что останутся некоторые ограничения и меры: маски, термоскриннинг, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места.