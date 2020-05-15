В КГГА заявили о готовности возобновить работу метро сразу после решения Кабмина

Во время карантина в метрополитене продолжаются работы по содержанию инфраструктуры.

Власти Киева готовы открыть метро сразу после соответствующего решения правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"Что касается метро, мы готовы будем возобновить его работу, как только правительство позволит это сделать. Пока метрополитен не перевозил пассажиров, в нем продолжались и продолжаются все необходимые работы по содержанию инфраструктуры, это замена рельсов, шпал, ремонт эскалаторов, вагонов, обновление вентиляционного оборудования и другие", - сказал мэр столицы.

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Также, по словам Кличко, начались работы по программе доступности на станциях метро "Лукьяновская" и "Сырец".

"В частности там предусмотрено обустройство тактильных полос, навигации и замена входных групп для свободного доступа маломобильных граждан", - сообщил Кличко.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Кличко призвал правительство дать разрешение на возобновление с 25 мая работы столичного метрополитена в обычном режиме. По его словам, когда все больше людей после смягчения карантина с 11 мая возвращаются на работу, в городе происходит транспортный коллапс.

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В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что возобновление междугородных пассажирских перевозок и работы метро состоится после перехода к адаптивному карантину и при соблюдении эпидемиологической дисциплины. По его словам, 22 мая карантин будет продлен с постепенным переходом к адаптивной модели локализации COVID-19, а уже потом будет рассматриваться вопрос о возобновлении пассажирского сообщения между городами и работы метро.

14 мая министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что не видит проблемы с открытием метро в Киеве с 25 мая при условии соблюдения всех необходимых критериев.