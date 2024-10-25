Билеты на поезда будут доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-ботах и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" назначает дополнительные поезда в направлении Львова и Рахова, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №245/246 Киев - Рахов, который будет отправляться из Киева 30 октября в 15:58 и прибывать в Рахов в 8:55. В обратном направлении, из Рахова, поезд будет отправляться 31 октября в 16:43 и прибывать в Киев 1 ноября в 8:55.

Также УЗ назначила дополнительный поезд №191/192 Киев - Львов, который отправится из Киева 28 октября в 8:18 и 3 ноября в 10:18 и прибудет во Львов в 16:12 и 17:03 соответственно. Из Львова поезд отправится 28 октября в 14:14 и 3 ноября в 11:33 и прибудет в Киев в 21:33 и 18:10 соответственно.

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Билеты на поезда будут доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-ботах и в кассах вокзалов.

Украинская железная дорога - последние новости

21 октября правительство по представлению наблюдательного совета "Укрзализныци" назначило Александра Перцовского главой компании сроком на три года.

Ранее сообщалось, что на время школьных каникул УЗ назначила дополнительные поезда на направления, которые пользуются спросом у украинцев - Киев-Одесса-Киев и Львов-Киев-Львов.

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