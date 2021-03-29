Использовать поездки на бесконтактных (зеленых) карточках метро можно до 31 марта текущего года.

В киевском метрополитене завершается срок действия транспортных (зеленых) карточек метро.

Читайте такжеЕБРР выделяет 50 миллионов евро на обновление вагонов столичного метроОб этом информирует КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook.

"Использовать поездки на бесконтактных (зеленых) карточках метро можно до 31 марта текущего года, в соответствии с распоряжением Киевской городской государственной администрации №399 от 05.03.2020 года. Также с окончанием использования карт метро прекращается работа сервисных центров подземки", - говорится в сообщении.

Оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью:

Kyiv Smart Card;

Бесконтактной банковской картой любой платежной системы;

мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard);

разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Для того чтобы воспользоваться е-билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карту Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой.

Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 гривны на каждой поездке.

Информация о поездках сохраняется после регистрации карты в личном кабинете.

Приобрести Kyiv Smart Card можно:

в кассах метрополитена;

в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.

Пополнить Kyiv Smart Card можно:

в приложении Киев цифровой

в кассах метрополитена;

в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена;

Одноразовый QR-билет

Билет можно использовать в бумажном или электронном виде.

Приобрести разовый QR-билет можно:

в приложении Киев цифровой;

в кассах станций метро или в терминале самообслуживания

Что этому предшествовало

Киевский метрополитен в этом году перевоз на 40% меньше пассажиров по сравнению с предыдущим годом.

В прошлом году 51 станцию столичного метро покрыли скоростным интернетом.

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Автор: Андрей Кибальный