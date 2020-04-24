"Письма счастья" для водителей: где установлены камеры видеофиксации в Киеве (карта)
С 1 мая водителям, которые превысили скорость в пределах Киева и Киевской области и попали в поле зрения камер фотовидеофиксации, начнут приходить так называемые «письма счастья» - постановления в бумажном виде о нарушении ПДД. УНИАН разобрался, как работает автофотовидеофиксация, какая от нее польза и где можно посмотреть информацию о собственном правонарушении. А для того, чтобы избежать каких-либо штрафов, - смотрите карту, где установлены камеры фотовидеофиксации, и не превышайте скорость.
Зачем полиция установила камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД
Камеры фотовидеофиксации установлены, чтобы уменьшить количество ДТП из-за превышения скорости. За 28 лет независимости на территории Украины в ДТП погибло 174 тысячи человек и почти 1 миллион 264 тысячи граждан получили травмы. По статистике 40% ДТП происходит из-за превышения скоростного режима. Камеры будут установлены в местах, где по статистике гибло и травмировалось в ДТП больше всего наших граждан.
Кроме того, в условиях пандемии коронавируса благодаря камерам и "письмам счастья" будет меньше личных контактов полицейских с водителями, то есть - эпидемиологическая безопасность.
«Внедрение системы фотовидеофиксации позволит нам в разы снизить смертность на дорогах. И уже впоследствии эта система будет работать по всей стране», - прокомментировал в свое время Владимир Зеленский.
Что такое камеры автофотовидеофиксации
Система автоматической фотовидеофиксации – это сложная высокотехнологичная система, которая состоит из оборудования: сертифицированных и стандартизированных комплексов фотовидеофиксации и рабочих станций обработки данных; современного, защищенного от вмешательства программного обеспечения и квалифицированных операторов рабочих станций.
Как будет работать автофотовидеофиксация
Информация о зафиксированных правонарушениях попадает в систему электронной фиксации, где полицейский проверяет наличие и полноту данных про ответственное лицо, транспортное средство, соответствие номерного знака, марки и модели ТС.
Данная система также будет дополнительно работать и помогать полиции в определении транспортных средств, находящихся в розыске, угоне, а также ТС с несоответствующими номерными знаками. Такая информация будет передаваться и обрабатываться другими службами.
Когда полицейский проверил соответствие всех данных и их массив является достаточным для того, чтобы привлечь лицо к ответственности, полицейский формирует постановление и накладывает электронную подпись.
Далее постановление автоматически направляется в учреждения, которые печатают постановление и отправляют адресату.
Где можно посмотреть информацию о правонарушениях
Информацию о правонарушениях можно будет получить не только в бумажном виде, а и посмотреть в электронном кабинете водителя.
Сейчас в Украине работает два сервиса для проверки информации о выявлении нарушения:
- через электронный кабинет водителя – e-driver.hsc.gov.ua
- на сайте МВД bdr.mvs.gov.ua.
В ближайшее время заработают мобильные приложения, которые будут в формате push-сообщений информировать о том, что есть информация о факте выявления превышения скорости.
Адреса установленных камер фотовидеофиксации дорожного движения в Киеве
С 12 марта в столице заработало 20 камер, еще 30 будут установлены в Киевской области до 1 мая. На сегодняшний день есть только карта с расположением камер в столице.
Адреса установленных камер в Киеве:
ул. Елены Телиги, 39;
Набережное шоссе, 4 (напротив);
Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная;
Улица Братиславская, 18;
Чоколовский бульвар, 24;
Северный мост (в направлении левого берега);
Северный мост (в направлении правого берега);
Броварской проспект. (м. Левобережная);
Броварской проспект/ ул. Строителей;
Южный мост (в направлении левого берега);
Южный мост (в направлении правого берега);
Проспект Героев Сталинграда, 25;
Проспект Владимира Маяковского, 56;
Проспект Владимира Маяковского, 65;
Дружбы народов бульвар, 27;
Дружбы народов бульвар, 36;
Столичное шоссе, 58 в направлении г. Киев;
Столичное шоссе 58, в направлении г. Обухов;
Харьковская площадь / проспект Николая Бажана;
Харьковская площадь / проспект Николая Бажана.
Штрафы за превышение скорости
- за превышение более чем на 20 км / ч - штраф составляет 255 гривень
- за превышение скорости более чем на 50 км / ч - 510 гривень.