Укрзализныця возобновляет продажу билетов на поезда дальнего следования из городов, которые вышли из красной зоны / фото УНИАН

В связи с изменением эпидемической ситуации, "Укрзализныця" с 21 сентября возобновит продажу билетов и посадку пассажиров в городах Ивано-Франковск, Коломыя, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, а также в Новоселицком и Ровенском районах, где ранее продажа билетов была временно прекращена.

Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Где именно возобновили продажу билетов и посадку пассажиров: перечень

Так, будет открыта продажа проездных документов со станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда:

  • №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка;
  • №8/7 Черновцы - Киев;
  • №12/11 Одесса - Львов;
  • №15/16 Харьков - Рахов;
  • №21/22 Харьков - Трускавец;
  • №41/42 Днепр - Трускавец;
  • №43/44 Ивано-Франковск - Киев;
  • №45/46 Ужгород - Лисичанск;
  • №49/50 Киев - Трускавец;
  • №81/82 Киев - Ужгород;
  • №86/85 Львов - Новоалексеевка;
  • №98/97 Ковель - Киев;
  • №108/107 Одесса - Ужгород;
  • №110/109 Львов - Херсон;
  • №118/117 Черновцы - Киев;
  • №136/135 Одесса - Черновцы;
  • №145/146 Киев - Измаил;
  • №217/218 Киев - Рахов;
  • №702/701 Львов - Черновцы;
  • №715/716 Киев - Львов;
  • №743/744 Киев - Львов;
  • №749/750 Киев - Ивано-Франковск

Читайте такжеУкраина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон распространения коронавируса

Правила пребывания на станциях и в поездах

Во время пребывания на вокзалах и станциях, а также при посадке на поезд и непосредственно в подвижном составе пассажиры должны обязательно надеть защитную маску или респиратор, пользоваться другими средствами индивидуальной защиты, а также строго соблюдать все рекомендации Минздрава для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, 18 сентября в Украине обновили распределение по карантинным зонам. Новое зонирование будет действовать с 21 сентября в течение двух недель.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора