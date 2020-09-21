В связи с изменением эпидемической ситуации, "Укрзализныця" с 21 сентября возобновит продажу билетов и посадку пассажиров в городах Ивано-Франковск, Коломыя, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, а также в Новоселицком и Ровенском районах, где ранее продажа билетов была временно прекращена.
Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Где именно возобновили продажу билетов и посадку пассажиров: перечень
Так, будет открыта продажа проездных документов со станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда:
- №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка;
- №8/7 Черновцы - Киев;
- №12/11 Одесса - Львов;
- №15/16 Харьков - Рахов;
- №21/22 Харьков - Трускавец;
- №41/42 Днепр - Трускавец;
- №43/44 Ивано-Франковск - Киев;
- №45/46 Ужгород - Лисичанск;
- №49/50 Киев - Трускавец;
- №81/82 Киев - Ужгород;
- №86/85 Львов - Новоалексеевка;
- №98/97 Ковель - Киев;
- №108/107 Одесса - Ужгород;
- №110/109 Львов - Херсон;
- №118/117 Черновцы - Киев;
- №136/135 Одесса - Черновцы;
- №145/146 Киев - Измаил;
- №217/218 Киев - Рахов;
- №702/701 Львов - Черновцы;
- №715/716 Киев - Львов;
- №743/744 Киев - Львов;
- №749/750 Киев - Ивано-Франковск
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Правила пребывания на станциях и в поездах
Во время пребывания на вокзалах и станциях, а также при посадке на поезд и непосредственно в подвижном составе пассажиры должны обязательно надеть защитную маску или респиратор, пользоваться другими средствами индивидуальной защиты, а также строго соблюдать все рекомендации Минздрава для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщалось, 18 сентября в Украине обновили распределение по карантинным зонам. Новое зонирование будет действовать с 21 сентября в течение двух недель.
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