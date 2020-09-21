"Укрзализныця" возобновила продажу билетов и посадку пассажиров на ряде станций в Западной Украине.

В связи с изменением эпидемической ситуации, "Укрзализныця" с 21 сентября возобновит продажу билетов и посадку пассажиров в городах Ивано-Франковск, Коломыя, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, а также в Новоселицком и Ровенском районах, где ранее продажа билетов была временно прекращена.

Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Где именно возобновили продажу билетов и посадку пассажиров: перечень

Так, будет открыта продажа проездных документов со станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда:

№1/2 Ивано-Франковск - Константиновка;

№8/7 Черновцы - Киев;

№12/11 Одесса - Львов;

№15/16 Харьков - Рахов;

№21/22 Харьков - Трускавец;

№41/42 Днепр - Трускавец;

№43/44 Ивано-Франковск - Киев;

№45/46 Ужгород - Лисичанск;

№49/50 Киев - Трускавец;

№81/82 Киев - Ужгород;

№86/85 Львов - Новоалексеевка;

№98/97 Ковель - Киев;

№108/107 Одесса - Ужгород;

№110/109 Львов - Херсон;

№118/117 Черновцы - Киев;

№136/135 Одесса - Черновцы;

№145/146 Киев - Измаил;

№217/218 Киев - Рахов;

№702/701 Львов - Черновцы;

№715/716 Киев - Львов;

№743/744 Киев - Львов;

№749/750 Киев - Ивано-Франковск

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Правила пребывания на станциях и в поездах

Во время пребывания на вокзалах и станциях, а также при посадке на поезд и непосредственно в подвижном составе пассажиры должны обязательно надеть защитную маску или респиратор, пользоваться другими средствами индивидуальной защиты, а также строго соблюдать все рекомендации Минздрава для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, 18 сентября в Украине обновили распределение по карантинным зонам. Новое зонирование будет действовать с 21 сентября в течение двух недель.

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Автор: Олег Давыгора