Уехать из Киева на личном транспорте очень трудно - лучше воспользоваться поездом.

Столица Украины сильно пострадала во время войны с Россией. Киевляне продолжают убегать от взрывов и обстрелов на запад Украины или заграницу. Уехать на своем транспорте из столицы трудно, но для желающих покинуть город действуют бесплатные эвакуационные поезда.

Проезд в поездах бесплатный, приоритет в посадке имеют беременные женщины, дети, пожилые люди. Желающих уехать очень много, поэтому на вокзале можно простоять несколько часов или даже дней. Поезда могут отклоняться от расписания - внимательно следите за табло.

Эвакуационные поезда из Киева 22 марта

Напомним, что в столице действует комендантский час с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта. 22 марта нельзя передвигаться по городу и попасть на вокзал. Потому посадка на пассажирские поезда в Киеве будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, попавшим на вокзал заранее до комендантского часа.

Также на время действия комендантского часа не будет курсировать электричка Святошин-Дарница.

01:00 – 754 Дарница – Харьков-Пас.

02:30 – 21/22 Трускавец – Харьков-Пас.

03:42 - 1/2 Лозовая - Ивано-Франковск

04:01 - 149/150 Черновцы - Полтава Южная

05:05 - 138/138 Лозовая - Хмельницкий

05:40 – 142/141 Львов – Лиман

07:05 – 722 Дарница – Харьков-Пас.

08:00 – 705 Дарница – Львов

11:46 - 45/46 Ужгород - Лозовая*

13:09 – 142/141 Лозовая – Львов

14:07 – 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск

14:07 – 749/750 Киев-Пас – Вена

14:25 - 769/770 Киев-Пасс - Каменец-Подольский

17:07 - 743 Дарница – Львов

17:09 - 13/14 Киев-Пасс - Солотвино

17:42 - 790/789 Киев-Пасс - Кропивницкий

17:42 - 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

18:30 – 81/82 Киев-Пас – Ужгород

19:06 – 43/44 Киев-Пас – Ивано-Франковск

19:13 – 67/68 Киев-Пас – Варшава

19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм

19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм

19:48 - 95/96 Киев-Пасс - Рахов

20:12 - 49/50 Киев-Пасс – Трускавец

20:21 - 57/59 Киев-Пасс - Ворохта

20:21 – 60/58 Киев-Пасс – Чоп

21:07 - 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:08 – 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

21:15 – 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная

21:22 98/97 Киев-Пас - Ковель

21:33 - 149/150 Полтава Юж - Черновцы

21:50 – 15/16 Харьков-Пас. - Рахов

22:00 – 726 Дарница – Харьков-Пас.

22:22 – 7/8 Киев-Пасс – Черновцы

22:27 - 45/46 Лозовая - Ужгород

22:37 – 91/92 Киев-Пас – Львов

22:40 – 130/129 Кременчуг – Ивано-Франковск

22:49 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая

23:46 - 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий

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