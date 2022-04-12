Уехать из Киева на личном транспорте очень трудно - лучше воспользоваться поездом.

Столица Украины сильно пострадала во время войны с Россией. Киевляне продолжают убегать от взрывов и обстрелов на запад Украины или заграницу. Уехать на своем транспорте из столицы трудно, но для желающих покинуть город действуют бесплатные эвакуационные поезда.

Проезд в поездах платный, приоритет в посадке имеют беременные женщины, дети, пожилые люди. Некоторые эвакуационные поезда будут бесплатными. Желающих уехать очень много, поэтому на вокзале можно простоять несколько часов или даже дней. Поезда могут отклоняться от расписания - внимательно следите за табло.

Эвакуационные поезда из Киева 12 апреля

02:00 111/112 Харьков-Пас – Львов

04:02 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец

04:10 142/141 Львов – Лозовая

04:36 1/2 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс

05:38 138/137 Лозовая – Хмельницкий

06:40 60/58 Чоп – Киев-Пасс

08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль

12:06 45/46 Ужгород – Лозовая

12:17 885 Киев-Пас – Ровно

14:07 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск

14:07 749/750 Киев-Пас – Вена

14:25 769/770 Киев-Пас - Каменец-Подольский

15:02 55/56 Киев-Пасс – Рахов

15:05 142/141 Лозовая – Львов

15:17 867 Киев-Пас – Гречаны

17:09 13/14 Киев-Пасс – Солотвино

17:42 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий

17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

19:06 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

19:13 67/68 Киев-Пасс – Варшава

19:13 909/910 Киев-Пасс – Хелм

19:48 95/96 Киев-Пас – Рахов

20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

20:12 49/50 Киев-Пасс – Трускавец

20:21 57/59 Киев-Пас – Ворохта

20:21 60/58 Киев-Пасс – Чоп

21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:15 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная

21:22 97/98 Киев-Пас – Ковель

21:28 76/75 Киев-Пасс - Кривой Рог

21:54 264/263 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

22:22 7/8 Киев-Пас – Черновцы

22:27 46/45 Лозовая – Ужгород

22:37 91/92 Киев-Пас – Львов

23:18 138/137 Хмельницкий – Лозовая

23:46 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий

Вас также могут заинтересовать новости: