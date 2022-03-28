Уехать из Одессы можно на личном транспорте, а также на поезде.

Одесса - один из самых пострадавших городов от полномасштабного вторжения России. Жители города ежедневно пытаются уехать из Одессы в более безопасные города или заграницу. Для беженцев курсируют бесплатные эвакуационные поезда.

Приоритет в посадке имеют беременные женщины, дети, пожилые люди. Желающих уехать очень много, поэтому на вокзале можно простоять несколько часов. Поезда могут отклоняться от расписания - внимательно следите за табло. Также по мере загрузки могут назначаться дополнительные рейсы.

Эвакуационные поезда из Одессы 28 марта

03:46 - 142/141 Лозовая - Львов

07:50 - 138/137 Хмельницкий – Лозовая

09:00 – 753 Харьков-Пас. - Львов

11:30 – 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород

12:06 - 45/46 Лозовая - Ужгород

15:09 – 15/16 Харьков-Пас. - Рахов

17:00 – 755 Харьков-Пас. - Львов

19:27 – 795/796 Харьков-Пас. - Днепр

20:15 – 21/22 Харьков-Пас. - Трускавец

20:35 - 138/138 Лозовая - Хмельницкий

21:43 – 8/7 Харьков-Пас. - Одесса-Главная

22:10 - 45/46 Ужгород - Лозовая

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