Одесса - один из самых пострадавших городов от полномасштабного вторжения России. Жители города ежедневно пытаются уехать из Одессы в более безопасные города или заграницу. Для беженцев курсируют бесплатные эвакуационные поезда.
Приоритет в посадке имеют беременные женщины, дети, пожилые люди. Желающих уехать очень много, поэтому на вокзале можно простоять несколько часов. Поезда могут отклоняться от расписания - внимательно следите за табло. Также по мере загрузки могут назначаться дополнительные рейсы.
Эвакуационные поезда из Одессы 28 марта
03:46 - 142/141 Лозовая - Львов
07:50 - 138/137 Хмельницкий – Лозовая
09:00 – 753 Харьков-Пас. - Львов
11:30 – 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород
12:06 - 45/46 Лозовая - Ужгород
15:09 – 15/16 Харьков-Пас. - Рахов
17:00 – 755 Харьков-Пас. - Львов
19:27 – 795/796 Харьков-Пас. - Днепр
20:15 – 21/22 Харьков-Пас. - Трускавец
20:35 - 138/138 Лозовая - Хмельницкий
21:43 – 8/7 Харьков-Пас. - Одесса-Главная
22:10 - 45/46 Ужгород - Лозовая