Уехать из Одессы можно на личном транспорте, а также на поезде.

Одесса - один из самых пострадавших городов от полномасштабного вторжения России. Жители города ежедневно пытаются уехать из Одессы в более безопасные города или заграницу. Для беженцев курсируют бесплатные эвакуационные поезда.

Приоритет в посадке имеют беременные женщины, дети, пожилые люди. Желающих уехать очень много, поэтому на вокзале можно простоять несколько часов. Поезда могут отклоняться от расписания - внимательно следите за табло. Также по мере загрузки могут назначаться дополнительные рейсы.

Эвакуационные поезда из Одессы 24 марта

14:15 - 25/26 Одеса-Головна - Рахів

18:22 - 38/36-35/37 Одеса-Головна - Пшемисль

20:49 - 136/135 Одеса-Головна - Чернівці

21:31 - 12/11 Одеса-Головна - Львів

21:56 - 53/54 Одеса-Головна - Дніпро

21:56 - 563/564 Одеса-Головна - Кривий Ріг

22:03 - 105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас

22:25 - 8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас.

22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород

14:15 - 25/26 Одеса-Головна - Рахів

18:22 - 38/36-35/37 Одеса-Головна - Пшемисль

20:49 - 136/135 Одеса-Головна - Чернівці

21:31 - 12/11 Одеса-Головна - Львів

21:56 - 53/54 Одеса-Головна - Дніпро

21:56 - 563/564 Одеса-Головна - Кривий Ріг

22:03 - 105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас

22:25 - 8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас.

22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород

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