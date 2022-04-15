Уехать из Одессы можно на личном транспорте, а также на поезде.

Одесса - один из самых пострадавших городов от полномасштабного вторжения России. Жители города ежедневно пытаются уехать из Одессы в более безопасные города или заграницу. Для беженцев курсируют бесплатные эвакуационные поезда.

Приоритет в посадке имеют беременные женщины, дети, пожилые люди. Желающих уехать очень много, поэтому на вокзале можно простоять несколько часов. Поезда могут отклоняться от расписания - внимательно следите за табло. Также по мере загрузки могут назначаться дополнительные рейсы.

Эвакуационные поезда из Одессы 15 апреля

02:50 21/22 Трускавец – Харьков-Пасс

04:02 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск

05:38 138/137 Лозовая – Хмельницкий

06:40 60/58 Чоп – Киев-Пасс

08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль

12:06 45/46 Ужгород – Лозовая

12:17 885 Киев-Пас – Ровно

14:07 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск

14:07 749/750 Киев-Пас – Вена

14:25 769/770 Киев-Пасс - Каменец-Подольский

15:02 55/56 Киев-Пасс – Рахов

15:09 142/141 Харьков-Пас – Львов

15:17 867 Киев-Пас – Гречаны

17:09 13/14 Киев-Пасс – Солотвино

17:42 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий

17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

19:06 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

19:13 67/68 Киев-Пасс – Варшава

19:48 95/96 Киев-Пас – Рахов

20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

20:12 49/50 Киев-Пасс – Трускавец

20:21 57/59 Киев-Пас – Ворохта

20:21 60/58 Киев-Пасс – Чоп

21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:15 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная

21:22 97/98 Киев-Пас – Ковель

21:28 76/75 Киев-Пасс - Кривой Рог

21:54 264/263 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

22:22 7/8 Киев-Пас – Черновцы

22:27 46/45 Лозовая – Ужгород

22:37 91/92 Киев-Пас – Львов

23:05 180/179 Киев-Пас – Днепр

23:18 138/137 Хмельницкий – Харьков-Пасс

23:46 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий

23:59 139/140 Киев-Пасс - Каменец-Подольский

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