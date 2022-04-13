Уехать из Одессы можно на личном транспорте, а также на поезде.

Одесса - один из самых пострадавших городов от полномасштабного вторжения России. Жители города ежедневно пытаются уехать из Одессы в более безопасные города или заграницу. Для беженцев курсируют бесплатные эвакуационные поезда.

Приоритет в посадке имеют беременные женщины, дети, пожилые люди. Желающих уехать очень много, поэтому на вокзале можно простоять несколько часов. Поезда могут отклоняться от расписания - внимательно следите за табло. Также по мере загрузки могут назначаться дополнительные рейсы.

Эвакуационные поезда из Одессы 12 апреля

05:34 142/141 Харьков-Пас – Львов

08:20 138/137 Хмельницкий – Харьков-Пасс

08:30 753 Харьков-Пас – Львов

10:05 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

11:00 209/210 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

11:00 741 Харьков-Пас – Львов

12:06 46/45 Лозовая – Ужгород

13:05 723 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

14:10 142/141 Львов – Лозовая

14:58 17/18 Полтава Южная – Им. Т.Шевченко

19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр

21:08 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск

21:26 138/137 Лозовая – Хмельницкий

21:43 8/7 Харьков-Пас – Одесса-Главная

22:40 45/46 Ужгород – Лозовая

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