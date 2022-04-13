Одесса - один из самых пострадавших городов от полномасштабного вторжения России. Жители города ежедневно пытаются уехать из Одессы в более безопасные города или заграницу. Для беженцев курсируют бесплатные эвакуационные поезда.
Приоритет в посадке имеют беременные женщины, дети, пожилые люди. Желающих уехать очень много, поэтому на вокзале можно простоять несколько часов. Поезда могут отклоняться от расписания - внимательно следите за табло. Также по мере загрузки могут назначаться дополнительные рейсы.
Эвакуационные поезда из Одессы 12 апреля
05:34 142/141 Харьков-Пас – Львов
08:20 138/137 Хмельницкий – Харьков-Пасс
08:30 753 Харьков-Пас – Львов
10:05 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
11:00 209/210 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
11:00 741 Харьков-Пас – Львов
12:06 46/45 Лозовая – Ужгород
13:05 723 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
14:10 142/141 Львов – Лозовая
14:58 17/18 Полтава Южная – Им. Т.Шевченко
19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр
21:08 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск
21:26 138/137 Лозовая – Хмельницкий
21:43 8/7 Харьков-Пас – Одесса-Главная
22:40 45/46 Ужгород – Лозовая