Новости Харькова / фото Pravda Gerashchenko в Telegram

24 февраля началась масштабная российско-украинская война. Войска РФ обстреливают мирные города и уничтожают их ракетами. Одним из самых пострадавших городов является Харьков. 9 апреля из Харькова курсируют бесплатные эвакуационные поезда. Очереди на поезда довольно большие.

Эвакуационные поезда из Харькова 9 апреля

07:50 138/137 Хмельницкий – Лозовая

08:30 753 Харьков-Пас – Львов

10:05 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

11:00 741 Харьков-Пас – Львов

11:30 209/210 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

12:06 46/45 Лозовая – Ужгород

13:05 723 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

14:58 17/18 Полтава Южная – Им. Т.Шевченко

19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр

21:08 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск

21:2 138/137 Лозовая – Хмельницкий

21:43 8/7 Харьков-Пас – Одесса-Главная

22:10 45/46 Ужгород – Лозовая

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