Эвакуация из Харькова: как уехать из города 7 апреля

В Харькове курсируют эвакуационные поезда, но очереди очень большие.

24 февраля началась масштабная российско-украинская война. Войска РФ обстреливают мирные города и уничтожают их ракетами. Одним из самых пострадавших городов является Харьков. 7 апреля из Харькова курсируют бесплатные эвакуационные поезда. Очереди на поезда довольно большие. Эвакуационные поезда из Харькова 7 апреля 07:50 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая* 08:30 – 753 Харьков-Пас. - Львов* 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск 12:06 - 45/46 Лозовая - Ужгород 14:58 – 17/18 Харьков-Пас. - Львов* 17:00 – 755 Харьков-Пас. - Львов* 19:27 – 795/796 Харьков-Пас. - Днепр* 20:35 - 138/137 Лозовая - Хмельницкий 21:08 – 1/2 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск* 21:43 – 8/7 Харьков-Пас. - Одесса-Главная* 22:10 - 45/46 Ужгород - Лозовая* * билеты в продаже Вас также могут заинтересовать новости: Как уехать из Киева 7 апреля: расписание поездов "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда во Львов из Харькова, Киева и Днепра

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