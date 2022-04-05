24 февраля началась масштабная российско-украинская война. Войска РФ обстреливают мирные города и уничтожают их ракетами. Одним из самых пострадавших городов является Харьков. 5 апреля из Харькова курсируют бесплатные эвакуационные поезда. Очереди на поезда довольно большие.
Эвакуационные поезда из Харькова 5 апреля
07:50 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая*
08:30 – 753 Харьков-Пас. - Львов*
11:30 – 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск
12:06 - 45/46 Лозовая - Ужгород
14:58 – 17/18 Харьков-Пас. - Львов*
17:00 – 755 Харьков-Пас. - Львов*
19:27 – 795/796 Харьков-Пас. - Днепр*
20:35 - 138/137 Лозовая - Хмельницкий
21:08 – 1/2 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск*
21:43 – 8/7 Харьков-Пас. - Одесса-Главная*
22:10 - 45/46 Ужгород - Лозовая*
* билеты в продаже