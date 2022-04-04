24 февраля началась масштабная российско-украинская война. Войска РФ обстреливают мирные города и уничтожают их ракетами. Одним из самых пострадавших городов является Харьков. 4 апреля из Харькова курсируют бесплатные эвакуационные поезда. Очереди на поезда довольно большие.
Эвакуационные поезда из Харькова 4 апреля
03:46 - 142/141 Лозовая - Львов
07:50 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая*
08:30 – 753 Харьков-Пас. - Львов*
11:30 – 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород
12:06 - 45/46 Лозовая - Ужгород
15:09 – 15/16 Харьков-Пас. - Рахов
17:00 – 755 Харьков-Пас. - Львов*
19:27 – 795/796 Харьков-Пас. - Днепр*
20:15 – 21/22 Харьков-Пас. - Трускавец*
20:35 - 138/137 Лозовая - Хмельницкий
21:43 – 8/7 Харьков-Пас. - Одесса-Главная*
22:10 - 45/46 Ужгород - Лозовая*
* билеты в продаже