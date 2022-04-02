В Харькове курсируют эвакуационные поезда, но очереди очень большие.

24 февраля началась масштабная российско-украинская война. Войска РФ обстреливают мирные города и уничтожают их ракетами. Одним из самых пострадавших городов является Харьков. 2 апреля из Харькова курсируют бесплатные эвакуационные поезда. Очереди на поезда довольно большие.

Эвакуационные поезда из Харькова 2 апреля

03:46 - 142/141 Лозовая - Львов

07:50 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая*

08:30 – 753 Харьков-Пас. - Львов*

11:30 – 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород

12:06 - 45/46 Лозовая - Ужгород

13:05 – 723 Харьков-Пас. - Киев-Пасс*

15:09 – 15/16 Харьков-Пас. - Рахов

19:27 – 795/796 Харьков-Пас. - Днепр*

20:15 – 21/22 Харьков-Пас. - Трускавец*

20:35 - 138/137 Лозовая - Хмельницкий

21:43 – 8/7 Харьков-Пас. - Одесса-Главная*

22:10 - 45/46 Ужгород - Лозовая*

* билеты в продаже

В помещении Песочинского дворца культуры и искусств (улица Полтавское шоссе, 214) работает пункт эвакуации их Харькова в Полтаву. Проезд бесплатный. Пункт работает круглосуточно, в нем можно получить временное укрытие, переночевать и обогреться. Также примерно с 10:00 до 15:00 ездят автобусы в Полтаву.

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