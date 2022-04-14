Эвакуация из Харькова: как уехать из города 14 апреля

В Харькове курсируют эвакуационные поезда, но очереди очень большие.

24 февраля началась масштабная российско-украинская война. Войска РФ обстреливают мирные города и уничтожают их ракетами. Одним из самых пострадавших городов является Харьков. 14 апреля из Харькова курсируют бесплатные эвакуационные поезда. Очереди на поезда довольно большие. Эвакуационные поезда из Харькова 14 апреля 02:00 111/112 Харьков-Пас – Львов 04:02 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец 04:10 142/141 Львов – Лозовая 04:36 1/2 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс 05:38 138/137 Лозовая – Хмельницкий 06:40 60/58 Чоп – Киев-Пасс 08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс 08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль 12:06 45/46 Ужгород – Лозовая 12:17 885 Киев-Пас – Ровно 14:07 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск 14:07 749/750 Киев-Пас – Вена 14:25 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский 15:02 55/56 Киев-Пасс – Рахов 15:09 142/141 Харьков-Пас – Львов 15:17 867 Киев-Пас – Гречаны 17:09 13/14 Киев-Пасс – Солотвино 17:42 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий 17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг 18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород 19:06 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск 19:13 67/68 Киев-Пасс – Варшава 19:48 95/96 Киев-Пас – Рахов 20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород 20:12 49/50 Киев-Пасс – Трускавец 20:21 57/59 Киев-Пас – Ворохта 20:21 60/58 Киев-Пасс – Чоп 21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1 21:15 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная 21:22 97/98 Киев-Пас – Ковель 21:28 76/75 Киев-Пасс - Кривой Рог 21:54 264/263 Киев-Пасс – Харьков-Пасс 22:22 7/8 Киев-Пас – Черновцы 22:27 46/45 Лозовая – Ужгород 22:37 91/92 Киев-Пас – Львов 23:05 180/179 Киев-Пас – Днепр 23:18 138/137 Хмельницкий – Харьков-Пасс 23:46 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий Вас также могут заинтересовать новости: Как уехать из Киева 14 апреля: расписание поездов "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда во Львов из Харькова, Киева и Днепра

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