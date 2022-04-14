24 февраля началась масштабная российско-украинская война. Войска РФ обстреливают мирные города и уничтожают их ракетами. Одним из самых пострадавших городов является Харьков. 14 апреля из Харькова курсируют бесплатные эвакуационные поезда. Очереди на поезда довольно большие.
Эвакуационные поезда из Харькова 14 апреля
02:00 111/112 Харьков-Пас – Львов
04:02 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
04:10 142/141 Львов – Лозовая
04:36 1/2 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс
05:38 138/137 Лозовая – Хмельницкий
06:40 60/58 Чоп – Киев-Пасс
08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
12:06 45/46 Ужгород – Лозовая
12:17 885 Киев-Пас – Ровно
14:07 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск
14:07 749/750 Киев-Пас – Вена
14:25 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский
15:02 55/56 Киев-Пасс – Рахов
15:09 142/141 Харьков-Пас – Львов
15:17 867 Киев-Пас – Гречаны
17:09 13/14 Киев-Пасс – Солотвино
17:42 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий
17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг
18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
19:06 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
19:13 67/68 Киев-Пасс – Варшава
19:48 95/96 Киев-Пас – Рахов
20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
20:12 49/50 Киев-Пасс – Трускавец
20:21 57/59 Киев-Пас – Ворохта
20:21 60/58 Киев-Пасс – Чоп
21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
21:15 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная
21:22 97/98 Киев-Пас – Ковель
21:28 76/75 Киев-Пасс - Кривой Рог
21:54 264/263 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
22:22 7/8 Киев-Пас – Черновцы
22:27 46/45 Лозовая – Ужгород
22:37 91/92 Киев-Пас – Львов
23:05 180/179 Киев-Пас – Днепр
23:18 138/137 Хмельницкий – Харьков-Пасс
23:46 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий