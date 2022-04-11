Эвакуация из Харькова: как уехать из города 11 апреля

В Харькове курсируют эвакуационные поезда, но очереди очень большие.

24 февраля началась масштабная российско-украинская война. Войска РФ обстреливают мирные города и уничтожают их ракетами. Одним из самых пострадавших городов является Харьков. 11 апреля из Харькова курсируют бесплатные эвакуационные поезда. Очереди на поезда довольно большие. Эвакуационные поезда из Харькова 11 апреля 07:50 138/137 Хмельницкий – Лозовая 08:30 753 Харьков-Пас – Львов 10:05 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс 11:00 741 Харьков-Пас – Львов 11:30 209/210 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск 12:06 46/45 Лозовая – Ужгород 13:05 723 Харьков-Пасс – Киев-Пасс 14:58 17/18 Полтава Южная – Им. Т.Шевченко 19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр 21:08 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск 21:26 138/137 Лозовая – Хмельницкий 21:43 8/7 Харьков-Пас – Одесса-Главная 22:40 45/46 Ужгород - Лозовая Вас также могут заинтересовать новости: Как уехать из Киева 11 апреля: расписание поездов "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда во Львов из Харькова, Киева и Днепра

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