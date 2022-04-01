24 февраля началась масштабная российско-украинская война. Войска РФ обстреливают мирные города и уничтожают их ракетами. Одним из самых пострадавших городов является Харьков. 1 апреля из Харькова курсируют бесплатные эвакуационные поезда. Очереди на поезда довольно большие.
Эвакуационные поезда из Харькова 1 апреля
Поезда отправляются со станции "Харьков Пассажирский". С учетом наполняемости вагонов в течение дня могут назначаться дополнительные рейсы. 1 апреля курсируют следующие поезда:
03:46 - 142/141 Лозова - Львів
07:50 - 138/137 Хмельницький - Лозова*
08:30 - 753 Харків-Пас. - Львів*
11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород
12:06 - 45/46 Лозова - Ужгород
13:05 - 723 Харків-Пас. - Київ-Пас*
14:58 - 17/18 Харків-Пас. - Львів*
19:27 - 795/796 Харків-Пас. - Дніпро*
20:35 - 138/137 Лозова - Хмельницький
21:08 - 1/2 Харків-Пас. - Івано-Франківськ*
21:43 - 8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна*
22:10 - 45/46 Ужгород - Лозова*
* квитки в продаже
В помещении Песочинского дворца культуры и искусств (улица Полтавское шоссе, 214) работает пункт эвакуации их Харькова в Полтаву. Проезд бесплатный. Пункт работает круглосуточно, в нем можно получить временное укрытие, переночевать и обогреться. Также примерно с 10:00 до 15:00 ездят автобусы в Полтаву.