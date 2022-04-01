В Харькове курсируют эвакуационные поезда, но очереди очень большие.

24 февраля началась масштабная российско-украинская война. Войска РФ обстреливают мирные города и уничтожают их ракетами. Одним из самых пострадавших городов является Харьков. 1 апреля из Харькова курсируют бесплатные эвакуационные поезда. Очереди на поезда довольно большие.

Эвакуационные поезда из Харькова 1 апреля

Поезда отправляются со станции "Харьков Пассажирский". С учетом наполняемости вагонов в течение дня могут назначаться дополнительные рейсы. 1 апреля курсируют следующие поезда:

03:46 - 142/141 Лозова - Львів

07:50 - 138/137 Хмельницький - Лозова*

08:30 - 753 Харків-Пас. - Львів*

11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород

12:06 - 45/46 Лозова - Ужгород

13:05 - 723 Харків-Пас. - Київ-Пас*

14:58 - 17/18 Харків-Пас. - Львів*

19:27 - 795/796 Харків-Пас. - Дніпро*

20:35 - 138/137 Лозова - Хмельницький

21:08 - 1/2 Харків-Пас. - Івано-Франківськ*

21:43 - 8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна*

22:10 - 45/46 Ужгород - Лозова*

* квитки в продаже

В помещении Песочинского дворца культуры и искусств (улица Полтавское шоссе, 214) работает пункт эвакуации их Харькова в Полтаву. Проезд бесплатный. Пункт работает круглосуточно, в нем можно получить временное укрытие, переночевать и обогреться. Также примерно с 10:00 до 15:00 ездят автобусы в Полтаву.

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