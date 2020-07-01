8 июня городская электричка начала курсировать по маршруту «Троещина - Почайна».

В Киеве сегодня возобновляется кольцевое движение городской электрички.

Об этом сообщает «Киевпастранс».

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Курсирование электропоездов будет проходить по схеме: в утренний час пик - в основном в направлении Е1 (Дарница - Почайна - Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница), в вечернее время пик - в направлении Е2 (Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка - Почайна - Дарница).

В выходные городская электричка будет курсировать по обоим направлениям согласно расписанию движения, будут обслуживаться все ранее задействованные станции и остановки.

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Киева Виталий Кличко анонсировал, что городская электричка возобновит работу с 1 июня. Однако из-за карантина не удалось вовремя отремонтировать электричку, завершение ремонта ориентировочно ожидалось 7 июня.

8 июня городская электричка начала курсировать по маршруту «Троещина - Почайна».

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