Гендиректор Airbus заявил о возможном банкротстве компании

"Мы истекаем наличностью невероятными темпами, что несет угрозу самому существованию нашей компании", - говорится в письме гендиректора.

Генеральный директор Airbus Гийом Фори рассказал в своем письме сотрудникам концерна, что компания несет колоссальные убытки, которые грозят самому существованию авиастроителя.

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Об этом сообщает агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказалось письмо, передает kommersant. «Мы истекаем наличностью невероятными темпами, что несет угрозу самому существованию нашей компании,- пишет Фори.- Мы должны действовать незамедлительно, чтобы сократить расходы наличных средств, восстановить наш финансовый баланс и в конечном итоге вновь установить контроль над нашей судьбой».

Ранее Airbus сообщил, что сократит производство реактивных лайнеров по всему миру. Так, выпуск узкофюзеляжного семейства А320 будет сокращен на треть, до 40 самолетов в месяц. Концерн также сокращает производство более крупных широкофюзеляжных реактивных самолетов А350 примерно на 40%, до шести самолетов в месяц, а семейства А330 - более чем на 40%, до двух самолетов в месяц.

Промышленный кризис в авиационной отрасли вызван пандемией коронавируса и введенными из-за него ограничениями на полеты по всему миру.