Лоукост SkyUp Airlines решил заняться грузоперевозками

Грузовые перевозки авиакомпания планирует осуществлять и после открытия пассажирского авиасообщения по окончании карантина.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает грузоперевозки как новый вид деятельности, в связи с чем провела реконфигурацию 7 самолетов.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"SkyUp Airlines начинает развивать грузовые перевозки - кроме пассажирских перевозок, это станет еще одним направлением деятельности авиакомпании. Для этого компания получила все необходимые лицензии и разрешения, а также провела реконфигурацию 7 воздушных судов из своего пассажирского флота. Первые грузовые рейсы компания уже выполнила в марте и апреле этого года (около 50 рейсов), транспортируя преимущественно грузы медицинского назначения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что грузовые перевозки авиакомпания планирует осуществлять и после открытия пассажирского авиасообщения по окончании карантина.

"Выполнение грузовых перевозок как части деятельности планировалось авиакомпанией еще до начала распространения эпидемии коронавируса. Введение карантинных мероприятий в мировом масштабе, а также связанный с этим кризис на рынке пассажирских авиаперевозок ускорили внутренние процессы подготовки и дали толчок к более быстрому развитию нового направления в работе авиакомпании", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на сегодня прошли реконфигурацию 7 воздушных судов компании - четыре Boeing 737-800 и три Boeing 737-900, а еще 2 самолета будут переоборудованы в ближайшее время.

"Для обеспечения правильной перевозки грузов мы согласовали частичное удаление блоков кресел с Государственной авиаслужбой Украины, учитывая рекомендации Boeing (MOM-MOM-20-0239) и методические рекомендации EASA (Европейского агентства по авиационной безопасности) по перевозке грузов в пассажирском салоне", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта, а также с 18 марта ввел запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.