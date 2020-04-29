Бензин продолжает дешеветь: сколько стоит заправить авто

Ряд сетей АЗС в Украине снизили цены на бензин и дизтопливо на 0,4-1 грн за литр.

Сетевые операторы Украины снизили цены на бензин и дизельное топливо на 0,4-1 грн за литр. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

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Сообщается, что снижение в размере 50-60 копеек за литр наблюдалось на заправках Shell, Mango, «БРСМ-Нафта», а также на АЗС компании «Укргазвыдобування» (бренд U.GO).

Кроме того, на 0,5-1,0 грн/л цены снизились на заправках KLO, Chipo, «Татнефть-АЗС-Украина».

Как сообщал УНИАН, 28 апреля сетевые операторы Украины снизили цены на бензин и дизельное топливо на 0,2-1 грн за литр. Например, на 50 копеек за литр цены снизились на заправках WOG, OKKO, AMIC Energy, а также Avantage7.

Справка УНИАН. Мировые цены на нефть опустились до рекордных значений из-за падения спроса в связи с распространением коронавируса и карантинных мер во всем мире.