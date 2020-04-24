Украинская «Мрия» снова полетела помогать в борьбе с COVID-19 (захватывающее видео)

23 апреля самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Украину рекордный медицинский груз из Китая.

Самый большой и мощный в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" отправился в очередной коммерческий рейс для борьбы с пандемией коронавируса.

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Увлекательное видео вылета самолета ГП "Антонов" опубликовало на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Украину рекордный медицинский груз из Китая: 12 млн масок, 260 тыс. очков и 100 тыс. костюмов для медиков. В общем самолет привез 103 тонны медицинского груза.

Руководитель ГП «Антонов» Александр Донец отметил, что через неделю Ан-225 "Мрия" выполнит еще один рейс по заявке Украины и доставит медицинский груз.

14 апреля украинский самолет Ан-225 "Мрия" перевез в столицу Польши - Варшаву из Китая рекордный по объему груз медицинских средств в рамках борьбы с мировой пандемией коронавируса COVID-19.