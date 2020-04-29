Boeing рассматривает крупный выпуск облигаций для привлечения средств – СМИ

Выручка может составить 10 миллиардов долларов или даже больше, в зависимости от спроса инвесторов.

Американская корпорация Boeing работает с инвестиционными банками над пакетом финансирования на несколько миллиардов долларов, чтобы поддержать свой баланс на фоне коронакризиса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три информированные источники.

Эта подготовка показывает готовность компании задействовать рынки капитала для укрепления своих финансов, несмотря на то, что крупнейший производитель самолетов обратился еще и за помощью к правительству США.

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Компания планирует продать максимум облигаций в ближайшие дни, если рыночные условия будут благоприятными. Вместе с тем пока речь не идет о точных сроках и размере предложений.

Выручка может составить 10 миллиардов долларов или даже больше, в зависимости от спроса инвесторов.

Кроме того, Boeing также рассмотрел возможность обращения к Минфину США за помощью на сумму 17 миллиардов долларов.

Агентство кредитных рейтингов Moody's Investors Service Inc подсчитало, что потребности Boeing в финансировании могут превысить 30 миллиардов долларов в 2020 году.