BMW готовит новый кроссовер, который станет самым мощным автомобилем марки

Появились новые подробности о будущем большом кроссовере BMW, который получит 750-сильную гибридную установку.

Британскому изданию Car стали известны новые подробности о будущем большом кроссовере компании BMW — X8 M, который встанет на ступеньку выше нынешней модели X7. Новинка станет самым мощным серийным автомобилем в линейке баварской марки.

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BMW X8 M получит гибридную силовую установку на базе 4,4-литрового бензинового двигателя с двумя турбинами, который будет работать вместе с электромотором мощностью около 200 лошадиных сил. В сумме агрегаты смогут выдавать 750 л. с. и 1000 Н·м крутящего момента, пишет Autonews.

По предварительным данным, BMW X8 M дебютирует в конце 2020 года или в начале 2021 года. От стандартного X7 такой автомобиль будет отличаться внешними элементами кузова и более роскошным салоном с двумя раздельными креслами сзади, которые установят вместо сплошного дивана.

На данный момент самой мощной и быстрой модификацией обычного BMW X7 является вариант с индексом X7 M50i xDrive. Такой кроссовер оснащен 4,4-литровым наддувным бензиновым мотором V8, выдающим 530 л. с. и 750 Н·м крутящего момента. Мотор действует вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Кроссовер способен ускоряться с места до «сотни» за 4,7 секунды.