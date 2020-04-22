Шмыгаль: восстановление работы общественного транспорта будет происходить поэтапно
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что в рамках плана выхода из карантина разрабатывается поэтапный запуск общественного транспорта.
Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".
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Сначала, по словам Шмыгаля, будет облегчение ограничений функционирования городского транспорта, но при определенных условиях и социальной дистанции. Следующим этапом будет запуск междугородного, а потом – межобластного сообщения.
"Наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок. Очевидно, этапность восстановления пассажирских перевозок нам понятна. Но от какого дня мы начнем это делать, я сейчас не могу сказать", – отметил глава правительства.
В то же время Шмыгаль добавил, что запуск общественного транспорта состоится "точно не до 11 мая".
Как сообщал УНИАН, в Украине и других городах мира в связи с пандемией коронавируса введены строгие карантинные ограничения. Министерство охраны здоровья Украины, в частности, будет предлагать правительству продлить карантинные мероприятия и после 24 апреля – до 12 мая.
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