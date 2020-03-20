Bolt будет перевозить медицинских работников во время карантина

Сейчас компания Bolt сотрудничает с Министерством здравоохранения Украины и Киевской городской государственной администрацией с целью получения информации о приоритетных лечебных учреждениях и специалистах, чтобы обеспечить их транспортом в первую очередь.

Министерство инфраструктуры Украины и предоставляющая услуги такси компания Bolt запускают социальный проект по перевозке медицинских работников к местам работы и домой во время карантина, введенного в рамках мер по противодействию распространения на территории страны коронавируса.

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Об этом сообщили в Мининфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

«Министерство инфраструктуры и компания Bolt запускают проект по перевозке медицинских работников во время карантина. Мы благодарны компании Bolt за такую ​​инициативу. Но в то же время подчеркиваем - городские власти, руководители органов местного самоуправления должны организовать эффективный и надежный подвоз медработников на работу и домой. Это сфера их непосредственной ответственности перед местными общинами», - цитирует пресс-служба Криклия.

Согласно сообщению, сейчас компания Bolt сотрудничает с Министерством здравоохранения Украины и Киевской городской государственной администрацией с целью получения информации о приоритетных лечебных учреждениях и специалистах, чтобы обеспечить их транспортом в первую очередь.

В частности, для реализации данной инициативы создан специальный сайт https://boltformedicals.com.ua, где могут зарегистрироваться медицинские работники.

«Сейчас наша страна переживает нелегкие времена. В этих условиях представителям бизнеса крайне важно быть ответственными. Кроме того, необходимо позаботиться о врачах, которые спасают жизни людей. Уже сейчас мы оказываем помощь в перевозке медицинского персонала и призываем другие компании присоединиться к нашей инициативе», - цитирует пресс-служба регионального менеджера Bolt Тараса Потичного.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство здравоохранения Украины и сервис такси Uber договорились о бесплатной перевозке врачей, задействованных в предотвращении и ликвидации коронавирусной инфекции.

11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, а также запретил работу метрополитена.

По состоянию на утро 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев инфицирования коронавирусом, три из которых летальные.