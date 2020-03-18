Луцк с завтрашнего дня ограничивает работу общественного транспорта: таксисты пообещали не повышать цены

В городе также создадут группу волонтеров для помощи людям преклонного возраста.

В Луцке и прилегающих к городу населенных пунктах с 19 марта ограничивают работу общественного транспорта.

Как сообщила пресс-служба городского совета, соответствующее решение сегодня принял исполнительный комитет. Этот запрет будет действовать до завершения карантина, вызванного распространением коронавируса.

"Транспортное средство - место тесного контакта людей. Если в автобус или троллейбус зайдет больной, то существует большая угроза заболеть другим пассажирам. Единственный эффективный способ - оставаться дома", - отметили в горсовете.

Сейчас власть организует процесс доезда до рабочих мест медицинских работников и критически важных структур за средства городского бюджета. Предприятиям и учреждениям Луцка посоветовали обеспечить проезд работников транспортными средствами в режиме регулярных специальных перевозок.

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По словам первого заместителя мэра Григория Недопада, он встречался с представителями профсоюза таксистов города, которые заверили, что не будут поднимать цены на поездки, машины будут дезинфицировать, а водители наденут средства защиты.

"Также на базе департамента социальной политики создают группу волонтеров, которые будут помогать людям старшего возраста", - добавили в горсовете.

Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня из-за коронавируса полностью прекращена работа общественного транспорта в Черновцах.