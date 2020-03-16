В Европе производители автомобилей сокращают производство из-за коронавируса

Некоторые компании закрывают целые заводы и отправляют домой тысячи работников.

Производители автомобилей, такие как Fiat Chrysler, Peugeot и Volkswagen сегодня сократили свое производство на европейских заводах. Причиной стали необходимость бороться с эпидемией коронавируса и падение спроса.

Как пишет Reuters, представители работников в Италии, Франции, Бельгии, Испании и Германии потребовали усиления контроля гигиены, дезинфекции и изоляции для работников, которые работают бок-о-бок на европейских производственных линиях. В компании Audi сказали, что не могут сохранить производство на заводах в Брюсселе. Потому что некоторые работники опустили инструменты из-за страха заразиться коронавирусом. В компании пояснили, что вопрос защиты работников было темой обсуждения между руководством и профсоюзами.

Читайте такжеLamborghini приостановила производство из-за коронавируса

Тем временем, компания Fiat Chrysler Automobiles остановила производство на две недели на своих заводах в Европе, чтобы защитить персонал и скорректировать свое предложение с сокращением спроса. Италия среди тех европейских стран, которые больше всего пострадали от кризиса, вызванного коронавирусом. Рим ввел общенациональный карантин. Итальянским примером воспользовалась Испания и немного менее масштабно Франция, поскольку COVID-19 распространяется на континенте.

Французский производитель автомобилей PSA, который владеет компаниями Peugeot, Opel и Vauxhall, тоже объявил об остановке своих заводов в Европе до 27 марта. Renault собирается остановить промышленную активность во Франции, закрыв 12 заводов и отправив домой 18 тысяч работников до дальнейших распоряжений.