Украина прекратила регулярное пассажирское сообщение с миром
17 марта 2020 года с 00:00 Украина отменила все международные регулярные пасажирские рейсы – авиа-, железнодорожные и автобусные. Это ограничение будет действовать как минимум до 3 апреля. Такие беспрецендентные меры ввели для недопущения распространения нового коронавируса COVID-19.
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Запрет пока вводится до 3 апреля. Исключение делается для перевозок лиц с целью защиты национальных интересов или выполнения национальных обязательств, а также для представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий.
Те, кто не успели вернуться, могут обращаться в украинские консульства для того, чтобы их смогли вернуть отдельными нерегулярными рейсами.
При этом для иностранцев (за рядом исключений) украинская граница была полностью закрыта накануне.
Как сообщал УНИАН, с полуночи 16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. В ГПСУ напомнили, что решением СНБО гражданам Украины рекомендовано воздержаться от выезда за границу.
11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.
16 марта Зеленский призвал Кабмин закрыть метро и прекратить междугородние перевозки.