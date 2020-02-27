В Украине продавали элитные авто, похищенные в Евросоюзе

Подозреваемые лица использовали коррумпированные связи в правоохранительных органах для прохождения таможенного контроля и регистрации в сервисных центрах МВД, по схеме нанесен ущерб на более чем 4 млн евро.

При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора проверяется причастность сотрудников правоохранительных органов к противоправной деятельности лиц, которые продавали в Украине элитные автомобили, похищенные в Евросоюзе.

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Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Согласно версии следствия, участники преступной организации оформляли на себя и на подставных лиц договоры лизинга на автомобили элит-класса. В числе таких лиц были представители частных украинских и иностранных предпринимателей на территории стран Евросоюза (Республика Польша, Королевство Нидерландов, Чехия и другие).

«Указанные лица, вероятно, используя коррумпированные связи в правоохранительных органах, перевозили эти автомобили через таможенный контроль и регистрировали в сервисных центрах МВД Украины, где получали свидетельства и государственные номерные знаки. В дальнейшем указанные автомобили реализовывали. Начиная с 2017 года, указанные лица обманули десятки зарубежных организаций. Не получая выплат по лизингу, данные организации уведомили правоохранительные органы, после чего автомобили были объявлены в международный розыск. По такой схеме насчитывается 56 эпизодов, в результате чего нанесен ущерб на более чем 4 млн евро», - говорится в сообщении.

Шесть лиц уведомлены о подозрении в создании преступной организации и незаконном завладении транспортными средствами (ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.289 Уголовного кодекса Украины).

В рамках расследования уголовного производства проведено более 80 санкционированных обысков в Киеве, Львове, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Киевской, Одесской, Ривненской и Херсонской областях.

Во время обысков правоохранители изъяли документацию, банковские карточки, 10 автомобилей элит-класса, большое количество номерных государственных знаков, наличности, оружия, боеприпасов и наркотики. Кроме того, изъято по нескольку загранпаспортов и водительские удостоверения другого государства, очевидно, с поддельными персональными данными.

«Сейчас проверяется причастность к противоправной деятельности разоблаченной группировки сотрудников правоохранительных органов, которые могли быть их сообщниками. Продолжаются следственные действия», - сообщили в прокуратуре.