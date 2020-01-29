Набсовет «Укрзализныци» решил уволить Кравцова, стал известен возможный преемник - СМИ

И.о. главы правления могут назначить члена набсовета Желько Марчека.

Наблюдательный совет «Укрзализныци» принял решение об увольнении главы правления компании Евгения Кравцова, и.о. главы правления могут назначить члена набсовета Желько Марчека.

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Об этом ЭП сообщил источник в Кабмине.

По его словам, в Кабмин зашли документы на увольнение Кравцова.

Напомним, 27 января министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что наблюдательный совет АО "Укрзализныця" рассмотрит вопрос увольнения главы компании Евгения Кравцова в течение нескольких недель.

Кравцов работал в "Укрзализныце" с января 2015 года сначала в должности советника генерального директора, затем – директора по реформированию, правовой и имущественной политики. 7 октября 2015 года, согласно распоряжению Кабмина, вошел в первый состав правления "Укрзализныци".

10 января 2019 года Кабмин назначил Кравцова главой правления УЗ. До этого Кравцов был в.о. председателя правления. Официальный срок контракта истекает в 2021 году.

3 декабря 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова уже на следующей неделе.

Тогда же Кравцов предупреждал, что стратегические государственные предприятия, такие как "Укрзализныця" и "Нафтогаз Украины", не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые "меняются каждый час".

30 декабря 2019 года Кравцов заявил, что прекращает контракт с "Укрзализныцей", чтобы начать работу в публичном государственном секторе.