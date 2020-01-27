Группа DCH планирует в этом году зайти на украинский рынок строительства дорог и начать строительство терминала в аэропорту Днепр

Ярославский отметил, что DCH в этом году сможет освоить дорожное строительство на 100-300 млн долларов.

Группа DCH Александра Ярославского планирует в этом году зайти на украинский рынок строительства и ремонта дорог, а также начать строительство терминала в аэропорту Днепр.

Об этом Ярославский сообщил в комментарии журналистам после пресс-конференции “Дороги UA 2020”.

«Глядя на состояние наших дорог, я решил, что DCH будет учувствовать в дорожном строительстве. Мы будем учувствовать в тендерах. Как минимум в Днепропетровской и Харьковской области. У DCH будет подразделение, которое будет привлекать партнеров», - сказал он.

Ярославский отметил, что DCH в этом году сможет освоить дорожное строительство на 100-300 млн долларов.

«У нас нет своей дорожной техники, поэтому будем привлекать кого-то в кооперацию.

DCH имеет опыт в инфраструктурных проектах, поэтому нам нужна только финансирование со стороны правительства. Я думаю, в этом году мы сможем освоить дорожное строительство на 100-300 млн долларов. Считайте, что 1 млн долларов – это один километр дороги. Мы готовы приступить к строительству дорог в этом году», - отметил он.

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Также, Ярославский заявил, что в этом году будет начато строительство терминала в аэропорту Днепр.

«Сейчас идёт тендер по выбору проективное взлетной полосы. Я буду строить аэровокзальный комплекс. Это моя частная инвестиция. Поэтому я сам буду проектировать и строить. Я уже выбрал проектантов. Это будут те, кто проектировал харьковский аэропорт - Аirport consulting Vienna и наши харьковские проектанты. Поэтому в этом году будет начато строительство терминала, и я надеюсь, что строительство взлетной полосы начнётся в этом году», - отметил он.

При этом Ярославский отметил, что обратился к премьер-министру с просьбой ускорить строительство взлетной полосы.

«Уже третий раз срывается тендер по выбор проектировщика на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Днепр. Сегодня я обратился к премьер-министру с просьбой призвать к дисциплине госорганы, которые должны выбрать проектировщика», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") намерено привлечь 20 млрд грн на ремонт 5 тысяч километров украинских дорог в этом году.

Александр Ярославский - президент финансово-промышленной группы DCH, к активам которой принадлежат, в частности, Днепровский металлургический завод и комбинат «Сухая Балка».

Группа DCH известна созданием одного из крупнейших банков в Украине - «УкрСиббанка» и последующим партнерством с международной группой BNP Paribas до 2009 года, когда банк полностью перешел в собственность BNP Paribas.