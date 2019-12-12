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На украинских АЗС дорожает автогаз: свежые цены

16:55, 12 декабря 2019
Транспорт
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Иллюстрация REUTERS

Ряд сетей АЗС в Украине с 11 по 12 декабря повысили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-20 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, на АЗС WOG в Киеве сжиженный газ подорожал на 20 копеек за литр, до 13,38 грн, на ОККО – до 13,39 грн. На станциях KLO цена выросла на 10 копеек за литр, до 13,14 грн.

Также, рост цен был зафиксирован на АЗС сетей Amic Energy и Glusco, «Автотранс» и BVS в Полтаве, и U.GO в Харьковской области

Таким образом, средняя розничная цена сжиженного газа на 12 декабря составляет 12,53 грн за литр.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 грн за литр.

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Теги: #АЗС#рост цен на автогаз#автогаз