На украинских АЗС дорожает автогаз: свежые цены

Ряд сетей АЗС в Украине повысили цены на автогаз на 10-20 копеек за литр. По состоянию на 12 декабря средняя розничная стоимость сжиженного газа на украинских АЗС составляет 12,53 грн/л.

Ряд сетей АЗС в Украине с 11 по 12 декабря повысили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-20 копеек за литр.

Читайте такжеАМКУ обязал операторов АЗС снизить цены на бензин

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, на АЗС WOG в Киеве сжиженный газ подорожал на 20 копеек за литр, до 13,38 грн, на ОККО – до 13,39 грн. На станциях KLO цена выросла на 10 копеек за литр, до 13,14 грн.

Также, рост цен был зафиксирован на АЗС сетей Amic Energy и Glusco, «Автотранс» и BVS в Полтаве, и U.GO в Харьковской области

Таким образом, средняя розничная цена сжиженного газа на 12 декабря составляет 12,53 грн за литр.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 грн за литр.